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Общество

Криминального авторитета Алтынбека Ибраимова оправдали

В Свердловском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение дела в отношении криминального авторитета Алтынбека Ибраимова, известного под кличкой Алтуха. Суд посчитал, что эпизод вымогательства не нашел подтверждения, как и не подтвердился факт избиения. По этой части судья оправдал подсудимого.

По факту нахождения 7 граммов гашиша при задержании суд приговорил Ибраимова к четырем годам колонии усиленного режима. Однако в связи с истечением срока давности посчитал срок отбытым и освободил обвиняемого из-под стражи. Судья уточнил, что приговор может быть обжалован в течение 10 суток.

16 апреля 2015 года ГУБОП МВД задержал Алтынбека Ибраимова, подозреваемого в незаконном лишении свободы и вымогательстве. По данным ГУБОП, 38-летний Алтуха, ранее семь раз судимый, является членом одной из ОПГ, имеет криминальный статус смотрящего.

Летом 2013 года в Бишкеке он с другими лицами насильно посадил жителя столицы в автомашину BMW и увез в сторону гор, где, применив физическую силу, вымогал $80 тысяч. После под угрозой расправы злоумышленники завладели недвижимым имуществом, которое принадлежало потерпевшему, сообщили в МВД КР.
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