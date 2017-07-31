Сегодня в рубрике «Официально»

Сообщает пресс-служба президента КР:
— подписано решение Совбеза о мерах по повышению безопасности дорожного движения;
— внесены изменения в Закон «Об акционерных обществах»;
— внесены изменения в некоторые законодательные акты;
— подписан закон о Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР;
— подписаны законы о государственных наградах и почетных званиях;
— внесены изменения в конституционный закон о статусе судей;
— внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс КР.
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