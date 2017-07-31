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Общество

В Кыргызстане август будет жарче и суше обычного

В Кыргызстане август будет жарче и суше обычного. Об этом сообщил Кыргызгидромет.

Средняя месячная температура воздуха ожидается на один–два градуса выше нормы. 

В Чуйской и Таласской областях в начале месяца ожидается ночью +15…+20 градусов, днем воздух прогреется до +27…+37. К концу месяца ночью будет уже +16…+21, а днем +30…+35 градусов.

В Таласской области в течение месяца колебание температуры воздуха ожидается ночью от +9 до +14 градусов, днем до +34.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью +15…+20, днем +31…+36 градусов.

В Иссык-Кульской области ночью от +12 до +17, днем от +25 до +30.

В Нарынской области температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +7 до +15 градусов ночью и от +28 до +33 днем.
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