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Общество

На просьбу внучки Героя Советского Союза из Оша к президенту РФ не отреагировали

На просьбу внучки Героя Советского Союза Семена Дмитриевича Долгова Ирины Долговой из Оша к президенту России не отреагировали. Об этом ИА «24.kg» сообщил ее дядя Лунир Капкаев.

По его словам, из консульства РФ в Оше приехали два сотрудника, сфотографировали паспорт Ирины и уехали. «Позже они позвонили, спросили, кем я работаю, какую получаю пенсию, есть ли у нас родные в России. И на этом все, никакой реакции. Хотя бы сказали, есть ли надежда или нет, чтобы была некоторая определенность», — сказал Лунир Капкаев.

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Внучка Героя Советского Союза из Оша просит президента России о помощи

Ранее сообщалось, что на почту штаба Бессмертного полка пришло открытое письмо на имя президента России Владимира Путина от внучки Героя Советского Союза. Она просит главу РФ помочь ей получить российское гражданство, разрешив подать документы на получение гражданства и прохождение всех процедур по нынешнему месту жительства.

Ирина Долгова является инвалидом с детства (второй группы), диагноз — ДЦП.

«Сейчас мне 68 лет, и никто не знает, что завтра случится. Ирина может остаться одна, без помощи. У нее пенсия по инвалидности 2,5 тысячи сомов. Как на такие деньги можно прожить?» — задается вопросом Лунир Капкаев.
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