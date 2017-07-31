Один из объектов санатория «Иссык-Куль Аврора» сдают в аренду

Фонд по управлению государственным имуществом объявил конкурс на право заключения договора аренды объекта на территории Госпредприятия «Санаторий «Иссык-Куль Аврора».

Планируется сдать в аренду сооружение «весельная будка», расположенное на берегу пруда в парковой зоне санатория. Объект построен в 1978 году, капитального ремонта не производилось. Он не соответствует своему назначению, соответственно подлежит реконструкции и переоборудованию.

По условиям конкурса необходимо реконструировать сооружение и возвести летний деревянный двухуровневый коттедж общей площадью 320 квадратных метров. Предварительная сметная стоимость проекта - 5 миллионов 165,5 тысячи сомов.

Благоустройство прилегающей территории обойдется в 100 тысяч сомов. Планируется посадить многолетние растения, разбить клумбы, установить скамейки, урны.

Срок сдачи в эксплуатацию двухуровневого коттеджа — 1 января 2019 года. Минимальный размер арендной платы — 42 тысячи 240 сомов в месяц. Предлагаемый срок аренды — 10 лет.