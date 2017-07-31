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Общество

По подозрению в убийстве отца задержан его сын

«В Жайылском районе задержан 28-летний парень по подозрению в убийстве своего отца», — сообщила пресс-служба Чуйского ГУВД.

По ее данным, сообщение о том, что в селе Новониколаевка совершено убийство, поступило в дежурную часть ОВД Жайылского района 28 июля.

«Установлено, что в этот день примерно в 7.00 между 53-летним М.В. и его сыном К.А. произошла ссора. В результате сын, будучи в нетрезвом состоянии, ударил своего отца по голове металлическим предметом. От полученных травм тот скончался на месте», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Задержанный помещен в ИВС. Назначены все необходимые судебно-медицинские, судебно-биологические экспертизы. Ведется следствие.
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