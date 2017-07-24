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Общество

Суд Жапарова. Очередной отказ в ходатайствах об отводе судьи и прокурора

Судья Первомайского районного суда Бишкека Эмиль Кайыпов отклонил ходатайство адвокатов экс-депутата Садыра Жапарова о своем отводе.

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В ответ адвокат Акин Токталиев сказал: «Я выражаю вам недоверие по нескольким причинам. Когда мы смотрели видео на процессе, даже не обратили внимания, будто это не касается дела. Вы не удовлетворили ни одного нашего ходатайства. Из-за этого я считаю, что вы нас притесняете. Однако прокурору вы позволяете все. Он говорит, что ему вздумается, и вы его во всем поддерживаете. Вы не отпустили под домашний арест кандидата в президенты. И наконец, даже сейчас, когда я говорю, вы меня прерываете и торопите. В связи с этим заявляю вам отвод».

Судья отклонил отвод. «Вы уже не раз заявляли мне отвод. Поэтому не считаю необходимым вновь рассматривать этот вопрос. Это ходатайство даже не будет внесено в протокол», — ответил судья Эмиль Кайыпов.

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Удовлетворить ходатайство адвокатов в отводе прокурора судья тоже отказался.

Напомним, с начала судебного процесса два раза было заявлено ходатайство об отводе прокурора и пять раз — об отводе судьи.

Садыр Жапаров обвиняется в сопротивлении власти, хулиганстве, захвате заложника и покушении на убийство в 2013 году в городе Караколе.
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