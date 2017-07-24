Суд Жапарова. Странное видео предоставил суду прокурор

Странное видео предоставил суду, рассматривающему дело экс-депутата парламента Садыра Жапарова, прокурор.

На видео зафиксировано задержание Жапарова. Снято оно 25 марта 2017 года предположительно сотрудниками ГКНБ.

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На видео видно, как на пропускном пункте «Кордай» к Садыру Жапарову и его адвокату Шарабидину Токтосунову подходят, по всей видимости, сотрудники ГКНБ и просят проехать с ними. На что адвокат и Садыр Жапаров просят дать повестку. После чего экс-депутата насильно сажают в машину и везут в неизвестном направлении. Большая часть видео показывает едущую машину.

На видео не зафиксирован факт сопротивления Садыра Жапарова представителям власти. Только показано, что задержание правоохранительными органами проходило ненадлежащим образом. Что хотел донести до суда этим видео прокурор, непонятно.

Напомним, Садыр Жапаров был задержан на кыргызско-казахской границе 25 марта 2017 года за соучастие в организации митинга в городе Караколе в 2013 году. Экс-депутат обвиняется в хулиганстве, сопротивлении власти, захвате заложника и покушении на убийство.