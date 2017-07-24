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Общество

Судья отказался смотреть диск, представленный адвокатами Жапарова

Судья Первомайского районного суда Бишкека Эмиль Кайыпов отказался просматривать во время судебного разбирательства диск, представленный адвокатами подсудимого Садыра Жапарова.

По его словам, диск не будет просмотрен, так как не был приобщен к материалам дела во время следствия.

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На данном диске записано видео, снятое омбудсменом в СИЗО ГКНБ. На нем Наристе Калчаев, осужденный за соучастие в организации митинга в городе Караколе, рассказывает, что к нему  со стороны сотрудников правоохранительных органов применялись пытки с целью получения показаний о том, кем был профинансирован митинг.

Напомним, экс-депутат парламента был задержан 25 марта 2017 года за соучастие в организации митинга в городе Караколе в 2013 году. Его обвиняют по статьям 234 (хулиганство), 341 (сопротивление власти), 227 (захват заложника), 113 (покушение на убийство) УК КР.
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