Айбек Озубеков: В РОВД мы никого не били

«В РОВД мы никого не били, так как все время приходили правозащитники», — заявил на процессе по делу сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова замначальника Первомайского РОВД по наружной службе Айбек Озубеков.

Фото ИА «24.kg». Сторонники Жапарова в зале суда

На судебном процессе он дает показания о том, что видел, как несколько человек из числа подсудимых нарушали порядок. Адвокат Шарабидин Токтосунов попросил судью зачитать протокол его допроса во время следствия, где замначальника, отвечая на вопросы следователя, говорит, что лиц, нарушающих порядок, он не видел, так как во время митинга находился в рядах милиционеров, которые оттесняли толпу и стояли перед митингующими. А камни и баклажки в милиционеров бросали из середины толпы и ее задней части.

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На вопрос, почему на следствии он давал одни показания, а в суде другие, замначальника РОВД внятного ответа дать не смог.

Также он рассказал о том, что видел, как митингующих задерживали люди в гражданской одежде.

На вопрос адвоката, видел ли он, что среди нарушителей порядка не было тех людей, одетых в гражданское, свидетель тоже не смог ответить.

Напомним, 12 человек были задержаны на митинге в поддержку Садыра Жапарова. Они обвиняются в хулиганстве, сопротивлении власти и умышленном уничтожении чужого имущества.