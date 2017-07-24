Судья пригрозил Саляновой дежурным адвокатом и пожаловался на сроки

Суд по делу экс-министра юстиции, депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой отложен во второй раз из-за болезни ее адвоката Чинары Джакупбековой.

Процесс проходит в Ленинском районном суде под председательством Кубанычбека Касымбекова. Он очень возмутился, узнав, что Джакупбекова до сих пор на больничном, и заявил, что его поджимают сроки. Выяснилось, что на судебное разбирательство по делу Саляновой отведено два месяца. «Пусть Джакупбекова придет к 14.00. Иначе я вам назначу государственного адвоката», — пообещал Касымбеков.

Представители гособвинения также заявили, что сторона защиты намеренно затягивает слушания. «Адвокат, по вашему, не человек? Не может заболеть?» — парировала Аида Салянова.

Заседание перенесено на пятницу, 28 июля.

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, в 2010 году она незаконно возобновила лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.