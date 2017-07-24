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Общество

Во время пожара в магазине «Лион» спасли двух человек

Во время пожара в магазине турецкой обуви «Лион», расположенном на улице Горького, 132/2, спасатели вытащили из горящего интернет-клуба двух граждан — Замира Самиева, 1989 года рождения, и Даниела Сагынбаева, 1998 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

По ее данным, в результате пожара сгорела железная кровля общей площадью 1 тысяча 100 квадратных метров над магазином «Лион», а также интернет-клуб «Инферно» и торговая точка фастфуда.

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«Сгорела обшивка из пенопласта, стекловаты, обувь и оргтехника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что причина возникновения пожара и материальный ущерб будут выявлены после проведения лабораторных экспертиз.

Напомним, в воскресенье в центре Бишкека вспыхнул пожар.
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