Стипендия ведущего спортсмена Кыргызстана составляет 45 тысяч сомов

В Кыргызстане стипендия ведущего спортсмена составляет 45 тысяч сомов. Об этом сообщили на сайте Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Уточняется, что таких стипендиатов восемь.

По информации заместителя ведомства Канатбека Арпачиева, членам сборных команд (284 человека) также установлены стипендии.

I полугодие 2017 года

№ Ф.И.О. Звание Вид спорта Результат Размер стипендии по решению комиссии (сом.) Высшая категория 1 Догдурбек уулу Элеман МС Борьба вольная ЧМ — 3-е место, 2016 г. 45 000 2 Артыков Изат МСМК Тяжелая атлетика ОИ — 3-е место, 2016 г. 45 000 3 Каналбек уулу Ильгиз МС Дзюдо ЧМ среди ЛОВЗ — 2-е место, 2016 г. 45 000 4 Эралиев Арсен МС Борьба греко-римская ЧМ — 5-е место, 2015 г., ОИ — 5-е место, 2016 г. 45 000 5 Калиев Эсен МС Пауэрлифтинг (ЛОВЗ) Кубок мира — 1-е место, 2016 г., ОИ — 5-е место, 2016 г. 45 000 6 Орозбаев Жыргал МС Пауэрлифтинг (ЛОВЗ) Кубок мира — 3-е место, 2016 г., ОИ — 6-е место, 2016 г. 45 000 7 Тыныбекова Айсулуу МСМК Борьба женская ОИ — 5-е место, 2016 г. 45 000 8 Жолчубеков Каныбек МС Борьба греко-римская ЧМ среди студентов — 1-е место, 2016 г. 45 000



