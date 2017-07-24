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Общество

Стипендия ведущего спортсмена Кыргызстана составляет 45 тысяч сомов

В Кыргызстане стипендия ведущего спортсмена составляет 45 тысяч сомов. Об этом сообщили на сайте Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Уточняется, что таких стипендиатов восемь.

По информации заместителя ведомства Канатбека Арпачиева, членам сборных команд (284 человека) также установлены стипендии.

I полугодие 2017 года

№ 

Ф.И.О.

Звание

Вид спорта

Результат

Размер стипендии по решению комиссии (сом.)

Высшая категория

1

Догдурбек уулу Элеман

МС

Борьба вольная

ЧМ — 3-е место, 2016 г.

45 000

2

Артыков Изат

МСМК

Тяжелая атлетика

ОИ — 3-е место, 2016 г.

45 000

3

Каналбек уулу Ильгиз

МС

Дзюдо

ЧМ среди ЛОВЗ — 2-е место, 2016 г.

45 000

4

Эралиев Арсен

МС

Борьба греко-римская

ЧМ — 5-е место, 2015 г.,

ОИ — 5-е место, 2016 г.

45 000

5

Калиев Эсен

МС

Пауэрлифтинг (ЛОВЗ)

Кубок мира — 1-е место, 2016 г.,

ОИ — 5-е место, 2016 г.

45 000

6

Орозбаев Жыргал

МС

Пауэрлифтинг (ЛОВЗ)

Кубок мира — 3-е место, 2016 г.,

ОИ — 6-е место, 2016 г.

45 000

7

Тыныбекова Айсулуу

МСМК

Борьба женская

ОИ — 5-е место, 2016 г.

45 000

8

Жолчубеков Каныбек

МС

Борьба греко-римская

ЧМ среди студентов — 1-е место, 2016 г.

45 000


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