Стипендия ведущего спортсмена Кыргызстана составляет 45 тысяч сомов

В Кыргызстане стипендия ведущего спортсмена составляет 45 тысяч сомов. Об этом сообщили на сайте Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Уточняется, что таких стипендиатов восемь.
По информации заместителя ведомства Канатбека Арпачиева, членам сборных команд (284 человека) также установлены стипендии.
I полугодие 2017 года
|
№
|
Ф.И.О.
|
Звание
|
Вид спорта
|
Результат
|
Размер стипендии по решению комиссии (сом.)
|
Высшая категория
|
1
|
Догдурбек уулу Элеман
|
МС
|
Борьба вольная
|
ЧМ — 3-е место, 2016 г.
|
45 000
|
2
|
Артыков Изат
|
МСМК
|
Тяжелая атлетика
|
ОИ — 3-е место, 2016 г.
|
45 000
|
3
|
Каналбек уулу Ильгиз
|
МС
|
Дзюдо
|
ЧМ среди ЛОВЗ — 2-е место, 2016 г.
|
45 000
|
4
|
Эралиев Арсен
|
МС
|
Борьба греко-римская
|
ЧМ — 5-е место, 2015 г.,
ОИ — 5-е место, 2016 г.
|
45 000
|
5
|
Калиев Эсен
|
МС
|
Пауэрлифтинг (ЛОВЗ)
|
Кубок мира — 1-е место, 2016 г.,
ОИ — 5-е место, 2016 г.
|
45 000
|
6
|
Орозбаев Жыргал
|
МС
|
Пауэрлифтинг (ЛОВЗ)
|
Кубок мира — 3-е место, 2016 г.,
ОИ — 6-е место, 2016 г.
|
45 000
|
7
|
Тыныбекова Айсулуу
|
МСМК
|
Борьба женская
|
ОИ — 5-е место, 2016 г.
|
45 000
|
8
|
Жолчубеков Каныбек
|
МС
|
Борьба греко-римская
|
ЧМ среди студентов — 1-е место, 2016 г.
|
45 000