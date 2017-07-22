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Общество

Осы напали на детей в Японии: более 20 госпитализированы

Веспины — особо крупный и агрессивный вид ос — атаковали в субботу детский лагерь в пригороде японской столицы Токио, сообщили российские СМИ. 

Осы искусали малышей настолько сильно, что более 20 из них пришлось направить в больницу. Врачи медицинского центра, куда доставили детей, успокоили, заявив, что угрозы их жизни нет.

Ранее российские туристы потревожили осиное гнездо возле буддийского храма, расположенного в пещере на Шри-Ланке. Осам не понравилось вторжение, и они напали на группу из 14 россиян. 
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