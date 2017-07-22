10:56
+30
USD 68.85
EUR 80.21
RUB 1.17
Общество

Бионический глаз вернул слепому пациенту зрение

Московские хирурги впервые в России провели уникальную операцию — вживление бионического глаза. Их пациентом стал 59-летний челябинец Александр Ульянов. Об этом сообщили vesti.ru.

Врачи установили протез американского производства, однако со временем должны появиться и российские аналоги. 

Пациент не различает цветов, не может разглядеть многочисленные детали, доступные глазу здорового человека, он видит мир размыто и исключительно черно-белым, но и это для него счастье: последние двадцать лет он был полностью слеп. Сложнейшая шестичасовая операция по установке ретинальных имплантов осуществлялась на базе Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА. Александр Ульянов — первый подобный пациент в России и 41-й в мире, кому установлен бионический глаз.

Это второе поколение подобных устройств. Первые давали четкость изображения в два раза меньше. 

Теперь первостепенная задача российских медиков — усовершенствовать процесс реабилитации подобных пациентов. Вторая в России операция по вживлению бионического глаза состоится уже этой осенью. 
Ссылка:
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
В России запретили использовать анонимайзеры
Россия вошла в пятерку худших для пенсионеров стран
Главы Кыргызстана и Татарстана обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество
Кто круче? Сантехники из Кыргызстана поборются за звание лучшего в России
В России готовы отправить первых туристов на облет Луны
На заметку мигрантам: в России внесены изменения в Правила дорожного движения
Помощь мигранту. Медкнижку российского образца теперь можно получить в Бишкеке
Гражданам Кыргызстана разрешили работать водителями в России со своими правами
Бишкек стал городом-побратимом Уфы
В России снижается количество преступлений со стороны мигрантов
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Скандал. Властям Кыргызстана говорили не&nbsp;сотрудничать с&nbsp;Liglass Trading CZ Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ
Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства
Продавец швейцарских часов из&nbsp;Кыргызстана о&nbsp;цене, подделках и&nbsp;знаменитостях Продавец швейцарских часов из Кыргызстана о цене, подделках и знаменитостях
Бизнес
Уже завтра&nbsp;&mdash; Noize MC&nbsp;на&nbsp;O!PEN AIR 2017 Уже завтра — Noize MC на O!PEN AIR 2017
Путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;роумингом от&nbsp;MegaCom Путешествуйте по миру с роумингом от MegaCom
Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; народный выбор! «Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!