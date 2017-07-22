Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке жарко, на Иссык-Куле прекрасно. Мы вам ответственно заявляем! Всем, кто остался в городе, предлагаем вечером встретиться на самом ожидаемом событии этого лета — опен-эйре в клубе «Промзона». Хедлайнер вечера — Noize MC. И это не реклама, там правда будет здорово!

В столице сегодня, 22 июля, +35 в тени. Полный прогноз погоды по стране найдете тут.

Отключение света, воды, газа

В Бишкеке света не будет:

— 9.00–18.00 — на улицах Гагарина, Боталиева, Орозбекова, Нарынской, Мичурина, 6-й линии, в жилгородоке «Красный строитель»;

— 13.00–17.00 — на улице Шукурова.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Памятные даты

Давайте сегодня говорить только о днях рождения! Не политиков или чиновников средней руки, а о днях рождения прекрасных людей — представителей искусства. Простите мне этот детский каприз.

Сегодня 71 год исполняется несравненной Мирей Матье. Она родилась в Авиньоне (Франция), в семье бедного каменщика. Ее родители воспитывали 14 детей.

Во всем мире продано 133 миллиона ее альбомов и более 55 миллионов синглов на общую сумму около $190 миллионов.

Нашли повод порадоваться и для любителей российской эстрады: 66 лет главному скакуну, как его в шутку называют коллеги по цеху, Олегу Газманову. Несмотря на преклонный возраст, он все также бодр, весел и ни одно его выступление не обходится без фирменного сальто. Вы не подумайте, мы не поклонники (и не надо вот этих ваших хитрых ухмылок), просто это первое, что выдает Всемирная паутина.

Куда сходить

Культура

— В 21.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» концерт группы Moneykeны (Алматы).

Как пишут о себе сами ребята, их авторский проект Moneykenы сочетает в себе цепкие мелодические ходы, насыщенные, энергичные биты и выразительный вокал.

— На ипподроме в городе Чолпон-Ате будет многолюдно. Там Летний кубок лиги КВН «Ала-Тоо». Специальным гостем станет команда Российского университета дружбы народов. Э-э-э-эх, жаль мы не на побережье!…

— В студии альтернативного обучения «Окна» с 10.00 демо-пати «Игры разума». Мероприятие будет полезно и интересно любому, кто готов узнать себя лучше, найти ответы на волнующие вопросы, разрешить проблемы, расширить круг знакомств, понять язык знаков.

Подробную афишу мероприятий на выходные читайте здесь.

Спорт

В столичном спорткомплексе «Беш-Сары» начинаются соревнования WEF Amateurs по кулатуу эртаймаш.

Запланированы схватки среди спортсменов-любителей — детей, кадетов, юниоров, взрослых и девушек из столицы и регионов Кыргызстана.

Календарь спортивных событий на неделю здесь.

А это будет интересно журналистам и экспертам

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