За неделю в call-центр мэрии поступила 1 тысяча 115 жалоб и обращений

За неделю в call-центр мэрии поступила 1 тысяча 115 обращений, из них зарегистрировано 262. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Уточняется, что из зарегистрированных обращений и жалоб бишкекчан исполнено 145.

Мэрия Бишкека сообщила, что горожане могут звонить на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру 0554-182-185.

Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку и присылать свои обращения и жалобы на указанные телефоны:

Аскат Асаналиевич Карынбаев (Ленинский район) — 0557 99-79-27;

Таалайбек Таберикович Акматбаев (Октябрьский район) — 0554 95-55-09;

Руслан Эсенбекович Шарапов (Первомайский район) — 0558 33-66-40;

Марат Маманович Матмусаев (Свердловский район) — 0555 44-71-54.