24 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — жилмассив «Токольдош» (улицы Менделеева, Октябрьская), улицы Лебедева-Кумача, Ташиева, Горького, Фатьянова, пересечение улиц Токомбаева и Жукеева-Пудовкина, жилгородок «Совмин»;

8.00–17.00 — улица Ауэзова;

9.00–19.00 — улицы Московская, Гоголя, Ибраимова;

9.30–20.00 — улица Орозбекова;

9.00–17.00 — микрорайон «Джал», №41, бульвар Эркиндик, улицы Баетова, Тыныстанова, Джумабека, Абдрахманова, село Чон-Арык (улицы Северная, СЭЗ «Бишкек»).

В Чуйской области:

9.00–17.00 — села Таш-Мойнок (дачи), Арашан (улицы Молдобека, Кошокбека, Полевая), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Новопавловка (улицы Крупской, Фрунзе, Гагарина, Баетова), Кунтуу (улицы Спортивная, Иманалиева, Заводская, Джамгерчинова, Садовая, Проектируемая, Шукуралиева, Западная, Молдосан);

села Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Правды, Северная, Дзержинского, Спортивная, Школьная, Лесная), Сокулук (улицы Московская, Победы, Кайназаровой, переулки Московский, Юбилейный), поселок Восточный (улицы Манаса, Акушинская, Токтогула, Победы);

город Шопоков (улицы Мира, Машиностроительная, Фрунзе), села Селекция (улицы Кунтуу, Иссык-Кульская), Арал, Айдарбек, Ак-Башат;

17.00–21.00 — села Чон-Арык (улицы Северная, СЭЗ Бишкек), Новопавловка (улицы Ынтымак, Проектируемая, Манаса, Азия-Ордо, Токтогула, Ленина, Дюшембиева, Крупской, Фрунзе, Гагарина, Баетова);

11.00–14.00 — села Кара-Сакал (улица Жангазиева), Маловодное (улицы Красноармейская, Ленина, Новая, Кирова, Пролетарская).

В Таласской области:

9.30–17.00 — село Ак-Коргон;

9.00–18.00 — село Бакайыр.

В Иссык-Кульской области:

9.00–17.00 — село Тогуз-Булак.

В Нарынской области:

9.00–17.00 — села Пограничное, Кызыл-Туу, Джаны-Арык, Кызыл-Ой, Ак-Кыя.

В Ошской области: