19:27
+32
USD 68.85
EUR 79.21
RUB 1.17
Общество

22 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–18.00 — улицы 6-я линия, Гагарина, Боталиева, Орозбекова, Нарынская, Мичурина, жилгородок «Красный строитель»;
  • 13.00–17.00 — улица Шукурова.

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — села Учкун (улица Береговая), Первое Мая (улицы Калык, Сырдыбай, Джаштык, Малабек).

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — сельские управы Чек-Абад, Капчигай, Ой-Тал, Кызыл-Джар, Алайку;
  • 8.00–17.00 — сельская управа Кашка-Суу.

В Баткенской области:

  • 9.00–17.00 -город Баткен, сельская управа Ынтымак.
Ссылка:
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
21 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
20 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
19 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
18 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
17 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
16 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
15 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
14 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
13 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
12 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Скандал. Властям Кыргызстана говорили не&nbsp;сотрудничать с&nbsp;Liglass Trading CZ Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ
Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства
Продавец швейцарских часов из&nbsp;Кыргызстана о&nbsp;цене, подделках и&nbsp;знаменитостях Продавец швейцарских часов из Кыргызстана о цене, подделках и знаменитостях
Бизнес
Уже завтра&nbsp;&mdash; Noize MC&nbsp;на&nbsp;O!PEN AIR 2017 Уже завтра — Noize MC на O!PEN AIR 2017
Путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;роумингом от&nbsp;MegaCom Путешествуйте по миру с роумингом от MegaCom
Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; народный выбор! «Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!