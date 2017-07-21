22 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — улицы 6-я линия, Гагарина, Боталиева, Орозбекова, Нарынская, Мичурина, жилгородок «Красный строитель»;

13.00–17.00 — улица Шукурова.

В Чуйской области:

9.00–17.00 — села Учкун (улица Береговая), Первое Мая (улицы Калык, Сырдыбай, Джаштык, Малабек).

В Ошской области:

9.00–17.00 — сельские управы Чек-Абад, Капчигай, Ой-Тал, Кызыл-Джар, Алайку;

8.00–17.00 — сельская управа Кашка-Суу.

В Баткенской области: