22 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00–18.00 — улицы 6-я линия, Гагарина, Боталиева, Орозбекова, Нарынская, Мичурина, жилгородок «Красный строитель»;
- 13.00–17.00 — улица Шукурова.
В Чуйской области:
- 9.00–17.00 — села Учкун (улица Береговая), Первое Мая (улицы Калык, Сырдыбай, Джаштык, Малабек).
В Ошской области:
- 9.00–17.00 — сельские управы Чек-Абад, Капчигай, Ой-Тал, Кызыл-Джар, Алайку;
- 8.00–17.00 — сельская управа Кашка-Суу.
В Баткенской области:
- 9.00–17.00 -город Баткен, сельская управа Ынтымак.