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Общество

Свидетель признался, что не знает, кто приказал захватить в заложники Каптагаева

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Суд приступил к исследованию материалов уголовного дела.

В ходе заседания судья зачитал показания свидетеля — родственника Жапарова Бакыта Куланбаева. На следствии тот показал, что не знает, кто облил машину бензином 7 октября 2013 года во время митинга на площади Каракола.

«Я лишь пригнал машину на площадь. С Садыром Жапаровым знаком, он является мне дядей со стороны мамы. В последний раз разговаривал с ним летом 2016 года по WhatsАpp», — сообщил следствию Куланбаев.

Он рассказал также, что собрание в селе Саруу действительно было. Люди обсуждали вопросы митинга в Караколе.

«Незадолго до митинга Качаганов, Тычибутов, Маданбеков и другие встретились с родственниками и приближенными Жапарова в селе Покровка, рядом со штабом. Качаганов передал мне 15 тысяч сомов на транспорт, для покупки продуктов для моих ребят. В день проведения митинга я залил бензин, а в Караколе купил покушать. Откуда он получил эти деньги, я не знаю. По слухам, были выделены большие средства. Я получил от Качаганова деньги, а по какой причине и по чьему указанию был захвачен Каптагаев, не знаю», — заявил свидетель.

Садыр Жапаров арестован 25 марта. Ему инкриминируют хулиганство и захват заложника.
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