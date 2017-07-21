В России запретили использовать анонимайзеры

Госдума РФ приняла в третьем (заключительном) чтении законопроект, запрещающий использовать анонимайзеры — технологии обхода блокировки сайтов с запрещенной информацией. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечали авторы документа, сейчас доступ к некоторым сайтам, позволяющим «обходить блокировки», ограничен на основании решений судов, однако использование технологий обхода не запрещено.

Законопроект также запрещает поисковикам показывать на территории России ссылки на заблокированные ресурсы. Для этого в Госдуме предложили дать владельцам анонимайзеров и операторам поисковиков доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Задача законопроекта — предупредить негативные последствия от использования средств обхода блокировки, в том числе распространение экстремистских материалов и другой запрещенной информации, а также нарушение исключительных прав.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин ранее отмечал, что документ не вводит новые запреты для законопослушных граждан, а лишь не дает использовать сервисы для доступа к запрещенному контенту.

Кроме того, в документе сделано исключение для шифрования сетей юридических лиц, использующих эти сервисы в корпоративных целях. Документ также предполагает отмену реестра блогеров.

С 1 августа 2014 года в России действует закон, по которому сайты с посещаемостью более трех тысяч пользователей в сутки должны быть включены в соответствующий реестр, который ведет Роскомнадзор.

Сейчас для обхода блокировки сайтов используют различные способы. Так, в прошлом году норвежская Opera Software включила в доступную для всех версию браузера бесплатную функцию VPN — технологию, позволяющую обходить блокировку сайтов и менять IP-адрес.