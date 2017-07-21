Суд по делу Садыра Жапарова приступил к исследованию материалов

В суде по уголовному делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова началось исследование материалов дела.

Председательствующий Эмиль Кайыпов заявил, что будет читать только те протоколы, которые касаются непосредственно обвиняемого. Адвокат Садыра Жапарова Шерабидин Токтосунов выразил протест, подчеркнув, что судья должен зачитать показания всех свидетелей, которых не допросили в суде.

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Отметим, судья согласился заслушать только трех свидетелей защиты. «Но все пять томов касаются меня. Почему вы отказываетесь огласить?» — возмутился Садыр Жапаров.

Эмиль Кайыпов согласился зачитать те материалы, на которые укажут юристы, представляющие интересы подсудимого.

Напомним, Садыра Жапарова задержали правоохранительные органы 25 марта. Его обвиняют в соучастии в организации митинга в Караколе в 2013 году, попытке захвата власти и захвате заложника.