17:05
+32
USD 68.85
EUR 79.21
RUB 1.17
Общество

Суд по делу Садыра Жапарова приступил к исследованию материалов

В суде по уголовному делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова началось исследование материалов дела.

Председательствующий Эмиль Кайыпов заявил, что будет читать только те протоколы, которые касаются непосредственно обвиняемого. Адвокат Садыра Жапарова Шерабидин Токтосунов выразил протест, подчеркнув, что судья должен зачитать показания всех свидетелей, которых не допросили в суде.

Читайте по теме
Адвокаты Жапарова требуют привода в суд основных свидетелей

Отметим, судья согласился заслушать только трех свидетелей защиты. «Но все пять томов касаются меня. Почему вы отказываетесь огласить?» — возмутился Садыр Жапаров.

Эмиль Кайыпов согласился зачитать те материалы, на которые укажут юристы, представляющие интересы подсудимого.

Напомним, Садыра Жапарова задержали правоохранительные органы 25 марта. Его обвиняют в соучастии в организации митинга в Караколе в 2013 году, попытке захвата власти и захвате заложника.

Ссылка:
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
Свидетель признался, что не знает, кто приказал захватить в заложники Каптагаева
Суд не стал рассматривать жалобу Адиля Турдукулова
Буддийского монаха обвинили в изнасиловании ребенка
У Омурбека Текебаева иных доходов, кроме зарплаты, нет
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Пострадавшие не имеют претензий к Райкану Тологонову
Отменен обвинительный приговор в отношении пострадавшего от пыток
Дело Текебаева. Модин так и не сказал, зачем он занимал у Маевского $500 тысяч
Дело Текебаева. Суд перешел к исследованию материалов
Дело Текебаева. За десятым отводом судье последовал одиннадцатый
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Скандал. Властям Кыргызстана говорили не&nbsp;сотрудничать с&nbsp;Liglass Trading CZ Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ
Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства
Продавец швейцарских часов из&nbsp;Кыргызстана о&nbsp;цене, подделках и&nbsp;знаменитостях Продавец швейцарских часов из Кыргызстана о цене, подделках и знаменитостях
Бизнес
Уже завтра&nbsp;&mdash; Noize MC&nbsp;на&nbsp;O!PEN AIR 2017 Уже завтра — Noize MC на O!PEN AIR 2017
Путешествуйте по&nbsp;миру с&nbsp;роумингом от&nbsp;MegaCom Путешествуйте по миру с роумингом от MegaCom
Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля Мобильный оператор О! обеспечил 4G Интернетом всю акваторию Иссык-Куля
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; народный выбор! «Элдик Интернет» от MegaCom — народный выбор!