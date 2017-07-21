В Екатеринбурге очередное ограбление банка: вынесли 3,5 миллиона рублей

Полиция Екатеринбурга выясняет обстоятельства ограбления банка, которое было совершено утром 21 июля. Грабители вынесли 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Сейчас проводится комплекс мероприятий по раскрытию данного преступления», — сказал сотрудник пресс-службы городского управления МВД.

14 июля сообщалось о задержании в Екатеринбурге четверых подозреваемых в ограблении нескольких банков, которые оказались бывшими и действующими полицейскими. Налетчики приезжали к месту преступления на велосипедах. Им инкриминируют как минимум четыре ограбления.