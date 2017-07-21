Кыргызстан установил дипломатические отношения с Королевством Лесото. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

По ее сообщению, накануне в Нью-Йорке представители двух стран при ООН — Миргуль Молдоисаева и Келебоне Маопе — подписали совместное коммюнике.

Отмечается, что стороны установили дипломатические отношения, руководствуясь принципами и целями Устава ООН и международного права, в частности, уважения и укрепления международного мира и безопасности, равенства между государствами, должного уважения национального суверенитета и территориальной целостности государства, независимости, соблюдения международных договоров и невмешательства во внутренние дела государств.

Королество Лесото находится в Южной Африке. Это единственная в мире страна, вся территория которой находится выше 1400 метров над уровнем моря. В 1966 году государство стало независимым .