Зарплату работникам ОсОО «Жеркенчи» выплачивают в виде золотого концентрата

Заработную плату работникам ОсОО «Жеркенчи» выплачивают в виде золотого концентрата. Об этом сообщили бывшие сотрудники компании на пресс-конференции.

По словам бывшего охранника предприятия Айбека Жангарова, когда работники устраиваются в ОсОО «Жеркенчи», то им обещают определенную сумму, но при этом часть заработной платы им выдают в виде концентрата, что является нарушением законодательства.

«Образцы концентрата, выданные им в виде заработной платы, имеют высшую степень пробы золота», — пояснил адвокат бывшего работника ОсОО Наманжана Аркабаева.

Он добавил, что компания работает с нарушением законодательства страны, природоохранного законодательства и прав рабочих, которых принимают на работу по устной договоренности, так же их и увольняют.

Как пояснил Наманжан Аркабаев, у руководства ОсОО «Жеркенчи» имеется лицензия исключительно на разведку месторождения «Кок-Кыя», но отсутствует лицензия на добычу золота, о чем имеется соответствующий документ от Госкомитета промышленности и энергетики, что сильно возмущает местных жителей.

«На местности, где ведется добыча, деревья уничтожены, экологии нанесен колоссальный вред», — добавил адвокат.

В 2014 году следственное управление Госкомитета национальной безопасности возбуждало уголовное дело в отношении руководства ОсОО «Аксыкен Групп», но чем дело закончилось, остается неизвестным. После возбуждения дела глава организации Алмагуль Ташкулова переименовала «Аксыкен Групп» в ОсОО «Жеркенчи».

«По всем нарушениям местное население обращалось к властям: к главе сельской управы, акиму района, в правительство и в Генпрокуратуру, но вместо того чтобы принять соответствующие меры, уполномоченные органы помогают руководству компании, а тех, кто препятствуют разграблению месторождения, подвергают преследованиям и гонениям», — пояснил адвокат.