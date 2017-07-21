«Алтайское кочевье» открылось на Иссык-Куле

Алмазбек Атамбаев открыл на Иссык-Куле экспозицию «Алтайское кочевье», расположенную в селе Чон-Сары-Ой на территории Центра кочевой цивилизации имени Курманджан датки.

Экспозиция размещена в здании музея и посвящена событиям в жизни алтайского кочевья — культуре повседневности. А в дополнение к эспозиции на территории центра планируется установить 30 юрт для демонстрации образа жизни представителей алтайских народов — кыргызов, башкиров, татаров, казахов, уйгуров и других.

Для посетителей в течение трех дней будет представлена отдельная культурно-этнографическая программа с музыкальными, танцевальными номерами и мастер-классами народов алтайской цивилизации.

Экпозиция разработана в рамках Международного форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи», она будет действовать до 31 августа 2017 года.

В дальнейшем здесь создадут музей под открытым небом.

По словам Алмазбека Атамбаева, в августе здесь начнется строительство павильона «Кыргызское кочевье». Внутри будет не только жилище кочевника, люди смогут ознакомиться с историей народа.

«Вчера мне сообщили, что и другие кочевники готовы строить здесь подобные павильоны. Например, татары, арабы и казахи. В итоге получится громадный копмплекс кочевой цивилизации. Не зря этот музей назван именем Курманджан датки. Она яркий представитель кочевников. Когда ей было 96 лет, фотограф попросил ее для снимка сесть на коня. Она это сделала с легкостью. Вот такая она, кыргызская женщина. Это признак гендерного равенства. Наши женщины были сильными, правили народом. Никогда не ходили с мешками на голове. У нас есть своя одежда и культура. Не забывайте об этом», — сказал глава государства.

В подарок музею он передал маску из золота и сердолика и копию старинной географической карты.

«У меня есть и оригинал этой карты. Если обеспечите хорошую охрану музея, позже передам оригинал», — пообещал президент директору Центра кочевой цивилизации.