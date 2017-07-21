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Общество

Ученые нашли неожиданное спасение от ВИЧ

Учёные выяснили, что иммунитет коров вырабатывает набор антител, способный победить 96% разновидностей ВИЧ. Исследования проводили американские специалисты из Института Скриппса в Ла-Хойе. Результаты публикуются в журнале Nature, сообщили российские СМИ.

«Необычно сильная реакция иммунитета коров на вирусные частицы была очень удивительной вещью для нас, учитывая то, как мало времени им требовалось на производство универсальных антител. В отличие от их человеческих аналогов, антитела коров чаще были устроены уникальным образом и лучше справлялись даже с самыми сложными «муляжами» вируса», — заявил один из экспертов Дэннис Бертон.

Ученые долгие годы не могут создать вакцину или прививку от ВИЧ в связи с тем, что белки вируса, с помощью которых он проникает в клетки человека, постоянно обновляют защиту из углеводородов. Организм человека начинает самостоятельно вырабатывать эффективные антитела через 3-4 года после заражения вирусом, однако к тому моменту ВИЧ проникает во все клетки тела и становится хроническим.

Новые исследования дают надежду на создание универсальных антител. 
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