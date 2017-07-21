Этнические узбеки Кыргызстана просят поддержки у Шавката Мирзиеева

Общественно-литературный фонд узбекской молодежи «Бегайым» в Джалал-Абаде направил открытое письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзеееву, в котором поднимается вопрос возобновления кыргызско-узбекских отношений. Об этом сообщили в фонде.

В опубликованном в социальных сетях письме говорится, что усиленный режим на контрольно-пропускных пунктах между двумя странами негативно сказывается на визитах родственников, поступлении литературы, газет и журналов из РУз в КР, а также на просвещении узбекского населения в Кыргызстане.

В открытом письме они просят не забывать об этнических узбеках, живущих за границей, приводя в пример деятельность в этом направлении кыргызстанского правительства. По их словам, правительство КР уделяет внимание этническим кыргызам в других странах. Так, по их словам, студентам-кыргызам в Узбекистане выделяют места для обучения в вузах. Авторы письма просят рассмотреть вопрос выделения мест для приезжих студентов-узбеков в университетах РУз.

Узбекистан в 2010-м ужесточил режим на контрольно-пропускных пунктах на границе с Кыргызстаном. Улучшение отношений между странами началось с момента прихода к власти президента Шавката Мирзиеева. В частности, активизировалось сотрудничество в области культуры, уточнения границ.

В Кыргызстане узбеки составляют 14 процентов населения.