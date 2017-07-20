У Алмазбека Баатырбекова в собственности лишь земельный участок

У лидера фракции «Кыргызстан» Алмазбека Баатырбекова в собственности только земельный участок. Такие данные отражены в его декларации о доходах, представленной на сайте ГКС КР.

Согласно отчету, нардеп в 2016 году заработал 817 тысяч 465 сомов, а доход от продаж составил 500 тысяч сомов. Но какую именно продукцию реализовал на такую суму народный избранник, в декларации не указано.

Его близкий родственник не заработал ничего, как ничего и не потратил. У него из недвижимости есть только квартира площадью 45,7 квадратных метра и машина «Лексус RX 300».