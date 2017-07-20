У Омурбека Текебаева иных доходов, кроме зарплаты, нет

У лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева никаких доходов, кроме зарплаты, нет. Об этом свидетельствует декларация о доходах нардепа, представленная на сайте ГКС КР.

Согласно отчету, в 2016 году Текебаев заработал 987 тысяч 733 сома. Он ничего не потратил. Доход его близкого родственника составил 4 миллиона 380 тысяч. В собственности имеется нежилой дом, две квартиры, земельный участок и парковочное место. Из движимого имущества — машина «Тойота РАФ 4».

Омурбека Текебаева обвиняют в коррупции. Суд над ним и экс-главой МЧС Дуйшенкулом Чотоновым начался 5 июня.