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Общество

Иса Омуркулов в 2016 году продал скот на 4 миллиона 200 тысяч сомов

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов в 2016 году продал скот на 4 миллиона 200 тысяч сомов. Данные отражены в декларации о доходах нардепа, опубликованной на сайте Государственной кадровой службы КР.

Согласно отчету, годовая заработная плата Омуркулова составляет 944 тысячи 510 сомов. За прошлый год он ничего не потратил. В собственности у парламентария семь земельных наделов, два участка и кошара.

У близкого родственника Исы Омуркулова имеется квартира, два нежилых помещения, два дома, кошара и земельный участок. На продаже авто родня социал-демократа заработала за год 165 тысяч сомов, а доход от предпринимательства составил 188 тысяч 750 сомов.
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