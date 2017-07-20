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Общество

Музыканты с Алтая перепели самый прослушиваемый в мире хит — Despacito

Алтайские музыканты перепели самый прослушиваемый в мире хит — Despacito, сообщило РИА «Новости».

Песня малоизвестного пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси за полгода установила абсолютный рекорд на мировых стриминговых ресурсах — 4,6 миллиарда прослушиваний. Для сравнения: предыдущему рекордсмену, канадскому поп-идолу Джастину Биберу с синглом Sorry, понадобилось два года, чтобы набрать 4,38 миллиарда прослушиваний.

Пока музыкальные критики гадают, чем объясняется бешеная популярность незатейливой латиноамериканской мелодии, в Интернете появляются многочисленные каверы на Despacito. Одну из самых необычных версий предложил российский квартет из Алтайского края.


Три музыканта и девушка-солистка не просто переложили песню на свой родной язык, но добавили в нее национальный колорит — горловое пение и редкий музыкальный инструмент варган. О самих исполнителях известно немного. Кавер на Despacito музыканты выложили на свой канал на YouTube неделю назад. Видео стало дебютом алтайского квартета.
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