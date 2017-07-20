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Общество

Новые книги о вселенной Гарри Поттера выйдут в октябре

Этой осенью выйдут две новые книги о вселенной Гарри Поттера, сообщил The Hollywood Reporter.

Первая из книг — «Гарри Поттер: История магии — книга выставки» — будет посвящена истории школы волшебства Хогвартс и предметам, которые в ней изучают. В книге «Гарри Поттер: Путешествие сквозь историю магии» расскажут о древнем колдовстве, алхимии и единорогах. Помимо этого, поклонники поттерианы смогут приобрести иллюстрированную версию книги «Гарри Поттер и узник Азкабана».

Британское издательство Bloomsbury приурочит выпуск книг к выставке в честь 20-летия выхода книги «Гарри Поттер и философский камень», опубликованной Джоан Роулинг в 1997 году. Выставка «История магии» откроется в Британской библиотеке в октябре и продлится до февраля 2018 года.

С июня 1997 года по 2007-й Джоан Роулинг написала семь книг о юном волшебнике, которые впоследствии были изданы на 77 языках, войдя в список мировых бестселлеров.
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