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Общество

Кыргызский фильм покажут на Монреальском кинофестивале

Кыргызский фильм «Саякбай» покажут на Монреальском кинофестивале, который пройдет с 24 августа по 4 сентября. Об этом сообщили в Международном общественном фонде «Саякбай манасчи».

По их данным, 24 августа состоится международная премьера фильма «Саякбай».

Монреальский международный кинофестиваль, основанный в 1977 году, один из старейших и единственный фестиваль с конкурсной программой в Северной Америке, аккредитованный FIAPF.

Сообщается, что на фестиваль поедет режиссер фильма Эрнест Абдыжапаров и генеральный продюсер Саматбек Ибраев.

Напомним, национальная премьера фильма назначена на 31 августа.
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