Ученые создадут суперпрезервативы

Инженеры из Массачусетсткого технологического института (США) разработали гелеобразный материал для нанесения на инструменты для операции, чтобы пациенты испытывали меньший дискомфорт. Об этом сообщили российские СМИ.

Позже ученые провели и другие эксперименты в области использования гидрогеля. Исследователи утверждают, что разработанное ими вещество не только мягче, но и безопасней латекса.

Применение гидрогеля в производстве презервативов может привести к революции в области контрацепции, поскольку в его состав ученые планируют «встроить» и антибактериальные препараты, способные предотвратить попадание инфекций в организм.