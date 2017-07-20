Кто круче? Сантехники из Кыргызстана поборются за звание лучшего в России

Кыргызские сантехники поборются за звание лучших, обменяются опытом и новейшими технологиями с коллегами в Челябинской области на конкурсе «Лучший сантехник. Кубок России». В этом году участие в чемпионате принимают команды из всех федеральных округов России, также из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Грузии.

Кто конкретно представит нашу страну в соревнованиях, пока неизвестно, но только два лучших сантехника смогут продемонстрировать свои навыки в финале.

«Лучший сантехник. Кубок России» — всероссийский чемпионат профессионального мастерства, финал которого ежегодно проходит в городе Челябинске. Сантехники из Кыргызстана уже были участниками соревнований в 2013 году.

«Конкурс призван популяризировать рабочие профессии и способствует воспитанию у подрастающего поколения уважения к труду. Он позволяет решить сразу несколько задач. Для участников — это обмен опытом и работа с инновационными материалами, для нуждающихся — возможность получить бесплатную сантехнику», — сообщил главный организатор чемпионата «Лучший сантехник. Кубок Урала» Сергей Ермаков.

Отметим, в Бишкеке стартовали дни Челябинской области.