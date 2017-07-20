Национальная гвардия Кыргызстана открыла двери для всех желающих

Сегодня Национальная гвардия Кыргызстана отмечает 25-летие. Накануне, 19 июля в честь этого во всех ее частях и соединениях прошел день открытых дверей. Корреспондент ИА «24.kg» посетил часть № 701.

Походив по территории со своеобразной экскурсией и восхитившись антуражем, зрители разместились на краю плаца. Среди них простые горожане и родственники гвардейцев, получившие возможность увидеть, где те живут и чем на службе Родине занимаются. Некоторые достали мобильные телефоны, чтобы снимать происходящее.

Посмотреть было на что. Многим запало в душу выступление военного оркестра. Он сыграл пару-тройку мелодичных композиций. Пожалуй, лучше всего ему удался хит Майкла Джексона «Триллер» (оригинал отдыхает!). Более подходящей мелодии для такого мероприятия представить трудно. Звучали и патриотические песни; военные виртуозно играли на комузе и …саксофоне. Здорово, что они у нас такие разносторонние. Могут сразить противника не только пулей, но и музыкальными талантами.

Без демонстрации армейских навыков и знания боевых искусств, конечно, не обошлось. Подразделение в парадной форме прошлось строем и лихо поупражнялось с оружием. Ребята синхронно вертели винтовки в руках и ни разу не уронили. Необычайно ярким получилось выступление спецназовцев. Поджарые, брутальные бойцы разбили голыми руками черепицу и доски и показали приемы рукопашного боя. Таким палец в рот не клади — элита наших Вооруженных сил.

На десерт — выставка вооружений и военной техники. Несколько ребятишек залезли в квадроцикл и стали жать на клаксон. «Перестаньте!» — засмущались их родители. «Ничего, сегодня можно», — добродушно сказал один военный. Некоторым удалось повертеть оружие в руках. Когда еще будет такая возможность? Особенно повезло мальчишке, взявшему автомат. С оружием он до того имел дело разве что в компьютерных играх. Амуниция красивая, смазанная, рабочая.

Чтобы показать исправность, один гвардеец включил электрошокер. А он как зажужжит: я аж вздрогнул — подумал, пришла мне кара за то, что нечаянно уронил на плац жвачку.

А вот кинолог с красавицей-овчаркой. Какой-то зевака, видимо, хотел ее погладить. Но даже руку протянуть не успел, та как залает! Даже в праздник не теряет бдительности.

Фото ИА «24.kg». Лохматый спецназ

Публике действо понравилось. «Цель дня открытых дверей — патриотическое воспитание молодежи», — сообщили ИА «24.kg» организаторы. И действительно, для популяризации военной службы лучше не придумаешь.

Празднование юбилея продолжается. Сегодня военные соберутся на торжество в Филармонии.