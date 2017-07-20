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Общество

Член партии «Ата Мекен» отказался принимать госнаграду от президента

Руководитель фонда «Эрдик» Каныбек Мырзаканов отказался получать государственную награду от президента страны.

Он объяснил демарш тем, что ранее глава государства назвал партию «Ата Мекен», членом которой он является, «вонючей».

Каныбек Мырзаканов хорошо известен читателям ИА «24.kg». Много лет он и его семья занимаются поиском без вести пропавших солдат Великой Отечественной войны. Ему удалось вместе с товарищами найти более 300 человек.

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Награждение госнаградами состоялось в резиденции «Ала Арча» 12 июля. Все номинанты удостоились поощрения за вклад в культурное и социально-экономическое развитие.

Единственный, кто отказался от участия в церемонии и принять награду, был Каныбек Мырзаканов.

Однако член «Ата Мекена» уточнил, что заберет награду, если ему ее вручит другой чиновник.
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