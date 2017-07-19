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Общество

Для Кыргызстана закупят вакцину от гриппа на $1,3 миллиона

Для Кыргызстана закупят вакцину от гриппа на $1,3 миллиона из средств Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечено, что заместитель министра и главный санитарный врач страны Олег Горин встретился с представителями Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, Центра по контролю и профилактике заболеваний США и проекта «Партнерство для внедрения вакцины против гриппа».

В результате встречи подписано соглашение на поставку 105 тысяч доз вакцины против гриппа на сумму более $1,3 миллиона.

Кроме того, Кыргызстан будет обеспечен расходными материалами для проведения вакцинации и обучения медработников.

В профилактической вакцинации нуждаются не мнее 600 тысяч людей из групп риска, в числе которых сами медработники, дети из детдомов и школ-интернатов, пожилые люди из домов для престарелых, беременные, часто болеющие дети. Ежегодная вакцинация охватывает всего 10-13 процентов от нужного числа.

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Минздрав запланировал также за счет бюджета дополнительную закупку вакцины для иммунизации против гриппа на 81 тысячу человек в грядущий эпидсезон гриппа и ОРВИ. Если в 2016 году провакцинировано более 80 тысяч человек, то в 2017-м планируется провести вакцинацию более 180 тысяч людей.
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