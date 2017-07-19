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Общество

Генпрокуратура: Госорганы не контролируют аттракционы и не ведут их реестр

Госорганы не контролируют процесс эксплуатации развлекательных аттракционов. Также не ведется их реестр, хотя аттракционы являются объектами повышенной опасности. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Отмечено, что главный надзорный орган проверил деятельность органов местного самоуправления и территориальных подразделений Госэкотехинспекции. Выяснилось, что никто из них не контролирует аттракционы.

В уполномоченные органы внесен 21 акт прокурорского реагирования. По результатам их рассмотрения приостановлена эксплуатация 63 аттракционов, два удалены из парковых зон.

«Ранее региональные подразделения прокуратуры поручили уполномоченным органам проверить соответствие развлекательных аттракционов стандартам и требованиям технической безопасности», — заключили в ведомстве.
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