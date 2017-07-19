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Общество

Эпос «Манас» впервые перевели на башкирский язык

Российские лингвисты перевели кыргызский эпос «Манас» на башкирский язык. Об этом сообщила некоммерческая организация «Офис-группа» Башкортостана.

Известно, что работа над техническим и литературным переводом началась в 2015 году. Первый экземпляр эпоса на башкирском языке глава республики Рустэм Хамитов подарил президенту Алмазбеку Атамбаеву во время его недавнего госвизита в Россию.

По информации организации, над переводом работала группа из пяти лингвистов Уфимского научного центра РАН под руководством заведующего лабораторией лингвистики и информационных технологий Зинура Сиразитдинова. Иллюстрации к изданию подготовил башкирский художник Салават Гилязетдинов.

Официальная презентация переведенного эпоса состоится 22 июля в Бишкеке. Как отмечается, книги будут доступны в крупнейших библиотеках Кыргызстана, а также в читальных залах вузов и школ. В Башкортостане книги передадут в фонды республиканской библиотечной системы.

«Манас» включен в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире. Трилогия по сказаниям Саякбая Каралаева состоит более чем из 500 тысяч строк.
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