Компания должна выплатить семье погибшего строителя зарплату за 20 лет

Семье погибшего строителя компания должна выплатить ущерб. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель профсоюза строителей Токтогул Солтокеев.
По его словам, семья погибшего на стройке работника имеет право потребовать у компании компенсацию, несмотря на отсутствие трудового договора.
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Напомним, сегодня с девятого этажа строящегося многоэтажного дома в Бишкеке на улице Тыналиева, 20 упали двое рабочих. Один погиб на месте. Второго госпитализировали в БНИЦТО. Строительная компания отказалась от комментариев.