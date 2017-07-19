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Общество

Компания должна выплатить семье погибшего строителя зарплату за 20 лет

Семье погибшего строителя компания должна выплатить ущерб. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель профсоюза строителей Токтогул Солтокеев.

По его словам, семья погибшего на стройке работника имеет право потребовать у компании компенсацию, несмотря на отсутствие трудового договора.

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С девятого этажа стройки в Бишкеке упали рабочие. Один погиб
«Компания выплачивает компенсацию в размере заработной платы за 20 лет. Да, бывает что трудовой договор не подписан или компания скрывает его. В этом случае мы обращаемся суд. Обычно с членами нашего профсоюза не бывает проблем. Сразу выплачивают деньги. В прошлом году на объекте компании «Бишкек курулуш» был несчастный случай, они выплатили основную сумму. Остальную часть денег родители рабочего получают каждый месяц», — отметил Токтогул Солтокеев.

Напомним, сегодня с девятого этажа строящегося многоэтажного дома в Бишкеке на улице Тыналиева, 20 упали двое рабочих. Один погиб на месте. Второго госпитализировали в БНИЦТО. Строительная компания  отказалась от комментариев.
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