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Общество

В Кыргызстане здание редакции «Баткен таны» вернули в госсобственность

В Кыргызстане здание редакции «Баткен таны» вернули в госсобственность. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, прокуратура Баткенской области внесла отделу по работе с регионами Фонда управления государственным имуществом представление о необходимости произвести оценку здания редакции с прилегающей территорией.

Так, в 2010 году здание с 0,22 гектара приватизировали за 2,34 миллиона сомов. Прокурорской проверкой установлено, что приватизация была незаконной. Возбуждено уголовное дело с инициированием возврата имущества государству.

Проведенной в ходе следствия повторной оценкой имущество оценено в 5,38 миллиона сомов. Кроме того, начальника Ош-Джалал-Абад-Баткенского территориального управления Мингосимущества КР отстранили от должности. 19 июля 2010 года приказом и.о. начальника указанного ведомства объект возвращен государству, на основании чего решением Баткенского районного суда возбужденное уголовное дело прекращено.

До апреля 2017 года между покупателем объекта, органами прокуратуры и ФУГИ шли судебные разбирательства. В итоге Верховный суд КР вынес окончательное решение в пользу государства.
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