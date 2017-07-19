Суд запретил продавать личные вещи Мадонны на аукционе

Суд Манхеттена постановил отменить аукцион, на котором должны были выставить около 20 личных вещей американской певицы Мадонны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Отмечено, что личные вещи знаменитости передала аукционному дому Gotta Have It! Collectibles «бывшая подруга» певицы Дарлин Лутц.

В числе представленных «лотов» — письма рэпера Тупака Шакура, в которых он пишет о причинах расставания с певицей, а также неизвестные музыкальные записи, фотографии, нижнее белье и расческа Мадонны.

Мадонна была уверена, что все эти вещи хранятся у нее. Представители Gotta Have It! Collectibles не согласны с решением суда и считают претензии «совершенно необоснованными».