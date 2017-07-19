В Кыргызстане увеличивается число отказников от профилактических прививок. Об этом сообщили в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека.

По их данным, в течение 6 месяцев 2017 года зарегистрирована 1 тысяча 857 отказов от прививок, 1065 из них (57,3 процента) — отказы по религиозным причинам, 368 (19,8 процента) — из-за сомнений в качестве вакцины, 43 (2,3 процента) — из-за отсутствия информации, 378 (20,3) — по другим причинам.

Как отмечают в ЦГСЭН, это может привести к возникновению вспышки какого-либо заболевания.

Так, уже отмечается рост заболеваемости эпидемическим паротитом («свинка») в 2,1 раза по сравнению с 2016 годом (49 случаев против 23).