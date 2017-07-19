13:09
+29
USD 69.23
EUR 79.76
RUB 1.17
Общество

Кто не сдал биометрические данные, не попадет в списки избирателей

Граждане, не сдавшие биометрические данные, не будут включены в списки избирателей. Об этом на пресс-конференции по итогам работы ведомства за I полугодие 2017 года и подготовке к выборам президента сообщил председатель Государственной регистрационной службы КР Дастан Догоев.

По его словам, за 70 дней до дня голосования (к 5 августа) ГРС должна предоставить предварительный список Центризбиркому.

«Через 15 дней они должны быть вывешены на каждом избирательном участке. С того момента избиратели могут ознакомиться со списками и физически, придя на участок, и в режиме онлайн через портал ГРС или смс-услугу, или позвонив в колл-центр. При выявлении каких-либо неточностей избиратель может подать заявление в участковую комиссию», — рассказал Дастан Догоев.

Глава ГРС добавил, что за 30 дней до голосования должны быть вывешены контрольные списки избирателей. «За 15 дней до дня голосования прекращается прием заявлений по всей республике и за 10 дней до дня голосования должны быть представлены окончательные списки избирателей в ЦИК со стороны ГРС», — резюмировал Дастан Догоев.
Ссылка:
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
ГРС реанимирует идею оценки своих сотрудников в ЦОНах
За полгода 2017-го ГРС зарегистрировала 31 тысячу 638 сделок купли-продажи
За полгода в 2017-м ГРС задокументировала 77 тысяч 109 новорожденных
С начала 2017-го ГРС изготовила 242 тысячи 99 ID-card
ГРС проведет служебное расследование в отношении некомпетентных сотрудников ЦОН
У гражданина в паспорте прописка есть, в базе ГРС — нет. Отправили в МВД
Госпредприятие «Инфоком» разработало электронную систему оплаты за паспорт
В ГРС открестились от компании-посредника по изготовлению паспортов
В Бишкеке частная компания-посредник оказывает услуги по изготовлению паспортов
Дастан Догоев назначен главой Государственной регистрационной службы (резюме)
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Скандал. Властям Кыргызстана говорили не&nbsp;сотрудничать с&nbsp;Liglass Trading CZ Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ
Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства Дело Текебаева. Темир Сариев передал суду вещественные доказательства
Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования
Бизнес
Покупки в&nbsp;кредит с&nbsp;БТА Банком Покупки в кредит с БТА Банком
4G LTE от&nbsp;MegaCom во&nbsp;всех областях Кыргызстана! 4G LTE от MegaCom во всех областях Кыргызстана!
Уже в&nbsp;эту субботу O!PEN AIR 2017&nbsp;&mdash; главное музыкальное событие года! Уже в эту субботу O!PEN AIR 2017 — главное музыкальное событие года!
На&nbsp;Иссык-Куле состоялся любительский турнир по&nbsp;теннису KARVEN OPEN 2017 На Иссык-Куле состоялся любительский турнир по теннису KARVEN OPEN 2017