Кто не сдал биометрические данные, не попадет в списки избирателей

Граждане, не сдавшие биометрические данные, не будут включены в списки избирателей. Об этом на пресс-конференции по итогам работы ведомства за I полугодие 2017 года и подготовке к выборам президента сообщил председатель Государственной регистрационной службы КР Дастан Догоев.

По его словам, за 70 дней до дня голосования (к 5 августа) ГРС должна предоставить предварительный список Центризбиркому.

«Через 15 дней они должны быть вывешены на каждом избирательном участке. С того момента избиратели могут ознакомиться со списками и физически, придя на участок, и в режиме онлайн через портал ГРС или смс-услугу, или позвонив в колл-центр. При выявлении каких-либо неточностей избиратель может подать заявление в участковую комиссию», — рассказал Дастан Догоев.

Глава ГРС добавил, что за 30 дней до голосования должны быть вывешены контрольные списки избирателей. «За 15 дней до дня голосования прекращается прием заявлений по всей республике и за 10 дней до дня голосования должны быть представлены окончательные списки избирателей в ЦИК со стороны ГРС», — резюмировал Дастан Догоев.