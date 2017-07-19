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Общество

За полгода в 2017-м ГРС задокументировала 77 тысяч 109 новорожденных

За первое полугодие 2017-го Государственная регистрационная служба задокументировала 77 тысяч 109 новорожденных. Об этом на пресс-конференции по итогам работы ведомства и подготовке к выборам президента КР сообщил председатель ГРС Дастан Догоев.

По его словам, в 2016 году за указанный период этот показатель составлял 77 тысяч 488.

Уточняется, что за первое полугодие заключили брак 200 тысяч 78 молодоженов, в прошлом году за указанный период их было 222 тысячи пар.

«Расторгли брак 4 тысячи 967 пар, в прошлом году развелись 4 тысячи 433. Установили отцовство 13 тысяч 726 человек, усыновили детей 564 человека, 18 тысяч 471 гражданин сменил фамилию, свидетельств о смерти выдано 18 тысяч 33», – рассказал глава ГРС.
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