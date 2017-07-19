С начала 2017-го ГРС изготовила 242 тысячи 99 ID-card

С начала 2017 года Государственная регистрационная служба КР изготовила 242 тысячи 99 ID, из них 102 тысячи электронных паспортов. Об этом на пресс-конференции по итогам работы ведомства за I полугодие и подготовке к выборам президента сообщил председатель ГРС Дастан Догоев.

По его словам, в прошлом году за указанный период было изготовлено 178 тысяч 415 ID.

Уточняется, что в обычном порядке гражданам выдано 200 тысяч 500, в срочном — 31 тысяча 527, гражданам возрастом выше 60 лет — 10 тысяч 45 ID-card.

Что касается общегражданских паспортов, то глава ГРС рассказал, что за полгода 2017-го ведомство выдало 109 тысяч 836 паспортов. Для сравнения — в прошлом году выдано 93 тысячи 512.

«В обычном порядке заграничных паспортов выдано 78 тысяч 649, в срочном — 31 тысяча 187», — добавил Дастан Догоев.