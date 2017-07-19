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Общество

В Китае задержали 4,8 тысячи человек по делам о краже персональных данных

За последние четыре месяца власти Китая задержали 4 тысячи 800 человек по делам о краже персональных данных в сети Интернет. Об этом сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР.  

По данным ведомства,  в последние годы в связи с быстрым развитием интернет-технологий традиционные преступления все активнее распространяются и во Всемирной сети, заметно участились случаи утечки личной информации и кража данных для последующего их использования в мошеннических схемах и для вымогательства. 

В ходе спецопераций по всей стране правоохранительным органам Китая удалось раскрыть более 1800 дел, связанных с хакерскими взломами и хищением персональных данных.

Как сообщило Министерство общественной безопасности КНР, все чаще источниками утечек становятся сотрудники крупных компаний и общественных организаций, они незаконно получают информацию и продают ее заинтересованным лицам, также участились случаи хищения информации непосредственно у интернет-провайдеров. 
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