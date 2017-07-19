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Общество

В России вынесли первый приговор администратору «групп смерти»

Тобольский районный суд Тюменской области приговорил предполагаемого администратора «групп смерти» Филиппа Будейкина к трем годам и четырем месяцам в колонии-поселении, сообщили российские СМИ.

«В ходе судебного процесса удалось доказать его вину и причастность к двум эпизодам, в которых он склонял девочек-подростков к суицидальным мыслям», — заявила местному порталу 72.ru помощник судьи Эльвира Якубова.

По версии следствия, в апреле—мае 2016 года Будейкин в социальной сети «ВКонтакте» распространял среди несовершеннолетних пропаганду суицида и склонял их к его совершению.

Так, следователи утверждают, что молодой человек подстрекал к суициду 15-летнюю школьницу из Астрахани, а также довел до самоубийства несовершеннолетнюю девочку из Тюменской области, которая летом прошлого года попыталась покончить с собой, но была спасена медиками.

Уголовное дело в отношении Будейкина было возбуждено 20 мая 2016 года — через пять дней после выхода расследования «Новой газеты» о «группах смерти». По данным издания, с ноября 2015 по апрель 2016 года самоубийство совершили 130 подростков, состоявших в таких группах.

Тема подстрекательства подростков к суициду через социальные сети получила широкую огласку. Дискуссия вокруг «групп смерти» привела к появлению законодательной инициативы об уголовной ответственности для создателей подобных сообществ.
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